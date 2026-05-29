VIOLÊNCIA URBANA

Vítima dirigia uma picape carregada de mercadorias quando criminosos encurralaram o veículo em uma rua sem saída no Tarumã-Açu.

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após levar tiros no peito e na cabeça na noite de quinta-feira (28), no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima dirigia uma Fiat Strada vermelha carregada com enxovais e produtos de cama, mesa e banho. Por causa da mercadoria transportada, moradores suspeitam que ele trabalhava como comerciante ambulante na região.

O crime aconteceu em uma rua sem saída. Conforme os relatos iniciais, os criminosos aproveitaram o pouco movimento e a escuridão para cercar a picape.

Ao notar a emboscada, o motorista tentou abrir a porta do veículo para fugir. No entanto, os suspeitos atiraram várias vezes e atingiram a vítima no peito e na cabeça.

Logo depois, o homem caiu ao lado da picape e morreu antes da chegada do socorro. Até o momento, a polícia não informou a motivação do assassinato nem identificou os autores do crime.

Agora, investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem apurar as circunstâncias do caso e tentar esclarecer quem participou da execução.

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