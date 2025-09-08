Balanço

Polícia Civil, SSP-AM e PMAM apresentam balanço da ação de combate à violência contra a mulher.

No mês de agosto, as três delegacias especializadas em defesa da mulher de Manaus registraram 741 pedidos de medidas protetivas. Os dados fazem parte do balanço da Operação Shamar, apresentada nesta segunda-feira (8) pelas Forças de Segurança, incluindo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A operação resultou em 297 prisões na capital e no interior.

Os números foram apresentados na sala de reuniões do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, bairro Petrópolis, zona sul. A operação, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem o objetivo de fortalecer medidas ostensivas, repressivas e preventivas contra crimes praticados contra mulheres.

Segundo o tenente-coronel Alisson Botelho, da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), a operação ocorreu em todos os estados do país e, no Amazonas, contou com 29 órgãos somando esforços. Foram alcançados 41 municípios com ações presenciais, envolvendo órgãos de assistência, saúde, educação, segurança pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria e a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa.

A operação foi dividida em três eixos principais: capacitação dos órgãos envolvidos, ações digitais para todos os 61 municípios do estado e liderança situacional da Polícia Civil.

Conforme a delegada Patrícia Leão, da DECCM Centro-Sul, a operação permitiu a prisão de 297 homens que cometeram agressões contra mulheres, sendo 112 na capital e 185 no interior. Além disso, mais de mil inquéritos policiais foram instaurados.

Durante agosto, também foi lançado a Delegacia Virtual da Mulher (DVM), ferramenta que facilita o registro de ocorrências para vítimas que estão isoladas ou que têm dificuldade de se deslocar até uma delegacia. Desde sua criação, a delegacia virtual já registrou 56 solicitações de medidas protetivas.

Segundo a delegada Priscila Orberg, além das ações repressivas, foram realizadas atividades de prevenção e conscientização sobre a Lei Maria da Penha, incluindo 87 eventos de panfletagem, 404 palestras educativas e atendimento a mais de 52 mil pessoas na capital e no interior do estado.

A subcomandante da Ronda Maria da Penha, capitã Viviane Farias, destacou que a PMAM atuou nos 62 municípios do Amazonas, realizando 3 mil atividades de monitoramento de mulheres e fiscalizando o cumprimento das medidas protetivas.

“Capacitamos os policiais militares, que são os primeiros a chegar nas ocorrências, tanto para atender as vítimas quanto para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas”, explicou a capitã Viviane.

