Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (10), em Manaus, acusado de integrar um grupo criminoso investigado por roubos a residências e veículos. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). O suspeito foi localizado na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.
Segundo o delegado Rodrigo Barreto, em janeiro deste ano, o acusado participou de um assalto a uma casa no bairro Coroado, zona leste. Na ocasião, as vítimas foram feitas reféns por mais de uma hora, enquanto os criminosos roubavam objetos de valor e um carro modelo Tracker.
As investigações apontaram que o homem fazia parte de uma associação criminosa já monitorada pela polícia. Dois comparsas haviam sido presos em fevereiro e outro em março, também por mandados de prisão preventiva.
“Após identificar todos os envolvidos, representamos à Justiça pelos mandados de prisão. Com o levantamento de informações, chegamos ao endereço do suspeito e conseguimos efetuar a prisão”, informou o delegado.
O preso vai responder por roubo e associação criminosa, será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.
