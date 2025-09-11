Vistoria

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quarta-feira (10), uma agenda de vistorias em obras estratégicas da capital. O roteiro incluiu as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de porte 4, em construção nos bairros Santo Agostinho, na zona Oeste, e Lírio do Vale, na zona Centro-Oeste, além da nova sede do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), no Parque Mosaico, zona Oeste.

“No bairro Santo Agostinho, quando nós assumimos em 2021, era um dos vazios assistenciais em atenção primária. Hoje, estamos visitando esta obra já bastante adiantada, com previsão de entrega no fim de outubro. Já no Lírio do Vale, a UBS está na fase final de acabamento e deve ser entregue na primeira semana de outubro. São estruturas de porte 4 que vão ampliar o atendimento em saúde básica e oferecer qualidade para servidores e população”, destacou o prefeito.

A UBS do Santo Agostinho, que será nomeada como Dom Milton Corrêa Pereira, terá cerca de 1.200 metros quadrados, distribuídos em 59 ambientes, incluindo consultórios médicos, odontológicos, sala de vacinação, farmácia e espaços de enfermagem. Já a UBS do Lírio do Vale integra o mesmo padrão estrutural e também reforça a estratégia municipal de reduzir vazios assistenciais e descentralizar os serviços de saúde.

No Parque Mosaico, o prefeito David Almeida vistoriou ainda a obra da nova sede do Implurb, que soma 4.500 metros quadrados e está na etapa final de ajustes e acabamento. A entrega está prevista para o fim de outubro ou início de novembro.

“Esse prédio vai abrigar a nova sede do Implurb e será um marco para a cidade. Aqui no Parque Mosaico, teremos condições de liberar empreendimentos com mais agilidade e eficiência. Estamos investindo em infraestrutura para dar melhores condições de trabalho aos servidores e oferecer serviços de qualidade à população”, afirmou o prefeito.

As visitas fazem parte da rotina de fiscalização do Executivo municipal, que reforça o acompanhamento técnico e administrativo das obras para assegurar prazos, qualidade e eficiência nos serviços públicos.

