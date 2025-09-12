Serviço

Sindicato sinalizou que o pagamento em atraso deverá ser pago até às 9h desta sexta

Após paralisação no transporte coletivo na tarde de quinta-feira (11), os ônibus voltaram a circular normalmente em Manaus na manhã desta sexta-feira (12).

No Terminal 2, os coletivos circularam normalmente durante o horário de pico, sem registro de redução no serviço.

Na quinta, o Sindicato dos Rodoviários determinou o recolhimento de 100% da frota de ônibus do transporte coletivo para as garagens. A paralisação atingiu todas as linhas e impactou milhares de passageiros que dependem do serviço para se deslocar na capital amazonense.

A categoria cobra o pagamento dos salários referentes a agosto, que seguem em atraso. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) alegou que aguarda a liberação dos valores do passe livre estudantil por parte do governo estadual para repassar às empresas e, assim, quitar os vencimentos dos trabalhadores.

“As empresas vêm cumprindo seu papel na prestação do serviço público de transporte coletivo, mas somente conseguem honrar integralmente seus compromissos trabalhistas e operacionais quando devidamente remuneradas. A liberação desses recursos permitirá o pagamento do saldo de salários devidos aos trabalhadores”, destacou trecho da nota.

O sindicato sinalizou que o pagamento em atraso deverá ser pago até às 9h desta sexta. Caso os pagamentos não sejam realizados, os trabalhadores prometem nova paralisação.

Impasse

O Governo do Amazonas, porém, negou responsabilidade pelo atraso. Em comunicado, informou que o valor destinado às meias-passagens estudantis foi depositado em agosto, mas que o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública rejeitou o depósito judicial e determinou a devolução à Fazenda Estadual.

Diante da recusa, o governo destacou que precisou recorrer à Justiça para assegurar o pagamento do benefício, pois o Sinetram se recusou a receber os valores, alegando que isso só poderia ser feito caso a Prefeitura de Manaus autorizasse.

Já a Prefeitura declarou que não possui pendências financeiras que justifiquem a paralisação e que todos os pagamentos de responsabilidade municipal estão quitados até setembro.

“A gestão informou ainda que solicitou à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) que os valores referentes ao transporte de estudantes da rede estadual sejam repassados diretamente ao Sinetram, cabendo ao sindicato efetuar a distribuição às empresas e garantir os salários dos trabalhadores”, diz parte da nota.

Leia mais: Greve dos rodoviários paralisa transporte coletivo e causa caos em Manaus