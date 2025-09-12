Trânsito

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (12) ao colidir com um caminhão no cruzamento das avenidas Rodrigo Otávio e Buriti, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações preliminares, ele tentou fazer uma manobra para acessar uma das avenidas e acabou atingido pelo caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte do motociclista ainda no local.

O acidente causou lentidão nas duas avenidas. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local orientando o trânsito e organizando o fluxo de veículos.