Paralisação foi suspensa após acordo judicial e repasse de R$ 19 milhões do governo ao Sinetram; ônibus devem voltar gradualmente às ruas.

Após dois dias de mobilização, os rodoviários de Manaus encerraram a paralisação do transporte coletivo na manhã desta sexta-feira (12), após um acordo firmado em audiência no Tribunal Regional do Trabalho.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, confirmou o fim da greve e pediu que os trabalhadores retornem às atividades, mesmo com os ônibus ainda parados por conta de trâmites bancários.

De acordo com Givancir, o Governo do Amazonas realizou o depósito de R$ 19,1 milhões na conta do Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas), que, por sua vez, deverá repassar o valor aos trabalhadores assim que o montante for liberado pelos bancos.

“Trabalhar agora porque Manaus precisa, o dinheiro já foi depositado, companheirada, já foi depositado perante o juízo. O prefeito já se manifestou e, no mais tardar, em uma ou duas horas, esse dinheiro vai estar na conta de vocês”, afirmou Givancir em discurso à categoria.

Apesar da decisão de retorno, os ônibus ainda não haviam começado a circular imediatamente. O sindicato informou que, por questões burocráticas envolvendo o sistema bancário, o valor deve ser efetivamente repassado aos trabalhadores em até duas horas.

“Eles firmaram um acordo e aí, por questões burocráticas, ainda vai durar tipo uma, duas horas, questão do banco mesmo. O Estado vai fazer esse repasse de 19 milhões pra conta do Sinetram e o Sinetram vai pagar aos trabalhadores. Aí pediram tipo uma hora, duas horas pra liberar o dinheiro”, explicou um dos representantes da categoria.

Durante a audiência, o sindicato também solicitou que seja reconhecido dano moral coletivo aos trabalhadores, diante dos transtornos causados pelo atraso salarial. Segundo Givancir, a medida foi apresentada em juízo pelo advogado da categoria, Dr. Gabriel.

“Temos um dano moral individual que a Prefeitura, o Governo do Estado e os empresários causaram. O sindicato está pedindo um dano moral coletivo para cada trabalhador”, reforçou Givancir.

A expectativa é de que os ônibus retornem gradualmente às ruas ao longo da manhã e início da tarde desta sexta-feira, assim que o pagamento for confirmado nas contas dos trabalhadores.

