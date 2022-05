Atletas participam do “Festival do Dia das Mães” no Centro de Ginástica do Amazonas

Manaus (AM) – Em uma manhã especial voltada ao Dia das Mães, neste sábado (7), o Centro de Ginástica do Amazonas sediou o “Festival do Dia das Mães”. No espaço administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), 238 atletas de base, das escolinhas de ginástica, participaram do evento junto aos seus familiares presentes.

“Em nome do governador Wilson Lima queremos desejar um feliz Dia das Mães para todas vocês. Nesta oportunidade, estamos assinando as ordens de serviço para instalação de cabeamento de internet e câmeras de segurança, para que vocês, mães e pais, saibam que a estrutura onde os seus filhos treinam é de mais alto nível”, declarou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O evento organizado pela Federação Amazonense de Ginástica (FAG) contou com apresentações de atletas mirins que não dispensaram a boa técnica e dedicação. Para Lucineide Medeiros, que acompanha a filha de 8 anos no projeto Campeões da Vila, o esporte é fundamental para o desenvolvimento das crianças.

238 atletas de base, das escolinhas de ginástica, participaram do evento Foto: Divulgação

“Eu acredito muito no esporte, tanto para crianças quanto para adultos. Eu já pratiquei voleibol, handebol, basquete e, agora que sou mãe, sempre incentivo meus filhos a seguir este caminho. Através do esporte eles crescem disciplinados e se tornam cidadãos de bem”, comentou Lucineide.

Além das apresentações dos atletas de 5 a 12 anos do núcleo de base e da Escolinha Campeões da Vila, o ‘Festival do Dia das Mães’ contou também com o aulão de ritmos, entre mães e filhos, com o professor Bruno Athayde.

*Com informações da assessoria

