A deputada estadual Joana Darc (UB), presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Aleam (CPAMA), anunciou que o Castramóvel atenderá cães e gatos do bairro Ponta Negra e adjacências.
O agendamento presencial acontecerá no dia 15 de setembro (segunda-feira), das 10h às 15h, no Shopping Ponta Negra, no Espaço Recarregue, piso L2, ao lado da Iplace. O endereço é Avenida Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.
“O Castramóvel é uma conquista da nossa luta, que já beneficiou mais de 60 mil cães e gatos em diferentes bairros e municípios do Amazonas. Estamos levando essa oportunidade para Ponta Negra com o mesmo compromisso de sempre, que é cuidar dos nossos animais e promover saúde pública”, destacou Joana Darc.
Documentos necessários
Para participar, os tutores devem apresentar:
- RG;
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Foto do animal.
No dia do agendamento, não é necessário levar o pet. O animal precisa estar saudável para a realização do procedimento.
Datas e horários das castrações
As castrações ocorrerão de 16 a 19 de setembro (terça a sexta-feira), das 9h às 14h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra.
Apoio institucional
A ação é promovida pela Secretaria Estadual de Proteção Animal (Sepet), do Governo do Amazonas, com o apoio da deputada Joana Darc. O projeto é uma política pública essencial para garantir a saúde animal e controlar a superpopulação de cães e gatos.
*Com informações da assessoria
Leia mais:
Castramóvel atende tutores no Santa Etelvina com castração e vacinação gratuita