Agendamento para castração de cães e gatos será feito no Shopping Ponta Negra

A deputada estadual Joana Darc (UB), presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Aleam (CPAMA), anunciou que o Castramóvel atenderá cães e gatos do bairro Ponta Negra e adjacências.

O agendamento presencial acontecerá no dia 15 de setembro (segunda-feira), das 10h às 15h, no Shopping Ponta Negra, no Espaço Recarregue, piso L2, ao lado da Iplace. O endereço é Avenida Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

“O Castramóvel é uma conquista da nossa luta, que já beneficiou mais de 60 mil cães e gatos em diferentes bairros e municípios do Amazonas. Estamos levando essa oportunidade para Ponta Negra com o mesmo compromisso de sempre, que é cuidar dos nossos animais e promover saúde pública”, destacou Joana Darc.

Documentos necessários

Para participar, os tutores devem apresentar:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Foto do animal.

No dia do agendamento, não é necessário levar o pet. O animal precisa estar saudável para a realização do procedimento.

Datas e horários das castrações

As castrações ocorrerão de 16 a 19 de setembro (terça a sexta-feira), das 9h às 14h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra.

Apoio institucional

A ação é promovida pela Secretaria Estadual de Proteção Animal (Sepet), do Governo do Amazonas, com o apoio da deputada Joana Darc. O projeto é uma política pública essencial para garantir a saúde animal e controlar a superpopulação de cães e gatos.

