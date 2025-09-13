Governo Presente

Fundação ampliou ações de prevenção a ISTs em edição do programa no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) participou, neste sábado (13), da 22ª edição do Governo Presente, realizada na Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

A ação teve como foco ampliar a prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e aproximar os serviços de saúde da comunidade.

Preservativos texturizados ampliam adesão

Durante a ação, foram distribuídos 1.728 preservativos externos texturizados, além de 2.016 preservativos comuns, 45 internos e 59 autotestes de HIV.

Também foram realizadas 224 testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites B e C. A equipe da FVS-RCP ainda ofereceu orientação sobre saúde sexual e prevenção combinada ao HIV e outras ISTs.

Compromisso com a saúde da população

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforçou a importância da iniciativa:

“Nosso compromisso é oportunizar que as pessoas tenham acesso a testagem, prevenção e informação de qualidade. Essas ações fortalecem o diagnóstico precoce e ampliam a proteção da comunidade contra as ISTs”.

O diretor da Vigilância Ambiental em Saúde (DVA), Elder Figueira, destacou que o trabalho vai além do atendimento imediato:

“Além do atendimento direto, nossa presença reforça o papel da vigilância em saúde como parte essencial do cuidado coletivo. Estar aqui significa promover qualidade de vida, prevenir doenças e fortalecer o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade”.

Moradores aprovam a iniciativa

A autônoma Laís Brasil participou da ação e elogiou os serviços oferecidos:

“Faço teste todo ano e me mantenho informada. Nós, mulheres, precisamos cuidar da nossa saúde, e isso me faz sentir mais segura”.

Sobre o Governo Presente

O Governo Presente ocorre aos sábados em escolas da rede pública estadual, das 8h às 14h, levando serviços de saúde, assistência social e cidadania para diferentes regiões de Manaus.

