Agentes teriam sequestrado homem em Campo Grande e exigido resgate; prisão ocorreu com apoio da Corregedoria da PM

Três policiais militares foram presos nesta sexta-feira (12), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, suspeitos de extorsão. Segundo o g1, os PMs teriam exigido R$ 500 mil de resgate após sequestrar um criminoso em Campo Grande.

A prisão dos agentes foi realizada pela Delegacia Antissequestro (DAS), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

Como ocorreu o crime

De acordo com o g1, a mulher da vítima relatou que chegava em casa com o marido e os filhos quando foi abordada por três homens armados com fuzis, encapuzados com balaclavas e vestindo uniformes da Polícia Militar.

Os suspeitos teriam descido de um carro modelo Pálio azul-marinho, rendido o grupo e levado o homem à força. Em seguida, a família recebeu ligação exigindo o pagamento de R$ 500 mil para a libertação da vítima.

Investigação e medidas

A Polícia Civil informou que os agentes são investigados por extorsão contra um criminoso.

A Polícia Militar afirmou que acompanhou a prisão e que os suspeitos foram conduzidos à Unidade Prisional da corporação. Segundo a PM, os policiais responderão a um Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Corregedoria.

Em nota, a corporação reforçou:

“Ressaltamos que o comando da Corporação não compactua e nem tolera quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou abuso de autoridade praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos”.

