Tensão na Venezuela

Cinco caças “stealth” aterrissam em Porto Rico enquanto EUA intensificam presença militar no Caribe

Cinco aviões F-35 dos Estados Unidos aterrissaram em Porto Rico no sábado (13), após o presidente Donald Trump ordenar que 10 caças “stealth” se unissem a uma formação militar no Caribe para combater cartéis de drogas em meio às crescentes tensões com a Venezuela.

Os F-35 pousaram na antiga base militar de Roosevelt Roads, em Ceiba, Porto Rico, e foram registrados por Ricky Arduengo, fotógrafo contratado pela Reuters. Nos últimos dias, helicópteros, aviões Osprey, outras aeronaves de transporte e pessoal militar dos EUA também foram vistos na base.

Visita de autoridades americanas e postura oficial

A chegada dos caças ocorre após uma visita surpresa do Secretário de Defesa, Pete Hegseth, e do general Dan Caine, militar de mais alta patente das forças armadas, a Porto Rico nesta semana.

Perguntado sobre o movimento de aeronaves, um porta-voz do Pentágono afirmou: “Não temos mudanças na postura para anunciar no momento.”

Fontes disseram à Reuters que o governo Trump ordenou a implantação de 10 F-35 na região para operações contra cartéis de drogas, sem intenção de mudança de regime na Venezuela, segundo declarações do presidente na semana passada.

Incidentes recentes envolvendo os EUA e a Venezuela

Na semana passada, os militares dos EUA mataram 11 pessoas em um ataque a uma embarcação venezuelana supostamente transportando narcóticos, a primeira operação desde o destacamento de navios de guerra no sul do Caribe. A Venezuela afirmou que nenhuma das vítimas eram traficantes.

No sábado (13), o governo venezuelano anunciou que um destróier dos EUA interceptou e ocupou um barco de pesca de atum venezuelano por oito horas na Zona Econômica Especial. O regime Maduro descreveu a ação como ilegal e hostil, afirmando que o barco era tripulado por nove pescadores “humildes” e era “inofensivo”.

As autoridades dos EUA não responderam a pedidos de comentário sobre o incidente.

Capacidade dos F-35

Os F-35 são caças “stealth”, projetados para evitar a detecção por radares e outros sistemas inimigos. São altamente avançados e considerados eficazes em qualquer confronto contra a força aérea venezuelana, que inclui aeronaves F-16.

*Com informações da CNN

