Denúncia

Família registrou ocorrência e pede punição; caso será analisado pela Corregedoria do TJAM.

Um menino de 8 anos foi agredido na noite de 4 de setembro em um condomínio na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) pela mãe da criança, que apontou como autor da agressão Fábio Litaiff, 49 anos, servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Segundo o boletim, o homem deu tapas na orelha do menino. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. No dia seguinte, a criança passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Tímpano perfurado

Dias após a agressão, o menino começou a sentir fortes dores na orelha. Levado a uma clínica especializada, foi diagnosticado com perfuração no tímpano, conforme laudo de um otorrinolaringologista.

Os médicos apontaram que a lesão foi causada pelos tapas. A criança também apresentou secreção de pus e segue em tratamento com acompanhamento médico.

Câmeras registraram a cena

O pai da vítima teve acesso às imagens de segurança do condomínio, que mostram a agressão e a intimidação.

“Meu filho tenta tirar o celular dele porque não gosta de ser filmado, então ele dá um tapa no meu filho e ele cai. Depois pega outro tapa. É um adulto se comparando com uma criança”, disse o pai, emocionado.

O vídeo também mostra o agressor perseguindo e provocando a criança mesmo após o primeiro tapa.

Cuidadora presenciou o desfecho

Uma cuidadora que trabalha para a família aparece nas imagens momentos depois e tenta entender o que estava acontecendo. Ao chegar, vê a criança tentando se defender. Segundo o pai, o agressor “se fez de santo” e deixou o local sem assumir o que havia feito.

Caso será levado à corregedoria do TJAM

O advogado criminalista Vilson Benayon informou que vai protocolar uma representação na Corregedoria do TJAM.

“É um crime covarde cometido por um profissional que conhece e aplica a lei. Esse caso precisa servir de exemplo para que futuras agressões não ocorram”, afirmou.

A família pede rigor nas investigações e que o caso não fique impune.

