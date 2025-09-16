Um acidente de trânsito registrado, nesta segunda-feira (15), deixou o tráfego lento no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.
De acordo com informações, a motorista de um Chery Face vermelho perdeu o controle do veículo após uma suposta falha nos freios, o que resultou no capotamento na Rua Salvador.
Durante a ocorrência, o carro ainda colidiu contra dois veículos que estavam estacionados, sendo um Volkswagen Voyage e um Chevrolet Montana.
Apesar do susto, a condutora recebeu atendimento no local e não precisou ser encaminhada ao hospital. Nenhum dos ocupantes dos outros carros ficou ferido.
O acidente gerou congestionamento no trecho e equipes de trânsito foram acionadas para organizar a via e orientar motoristas. O local deve passar por perícia técnica.
