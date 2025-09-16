animais silvestres

Parque oferece espaços interativos para crianças aprenderem sobre vida silvestre de forma lúdica, com ação solidária

Brincar, aprender e preservar. Esse é o conceito do Capivalley, novo parque infantil que estreia no Manauara Shopping no próximo dia 16 de setembro. A atração promete encantar crianças de 2 a 12 anos e reúne mais de dez espaços interativos que transportam os pequenos para uma floresta lúdica, enquanto contribuem para a preservação de animais silvestres da vida real.

Criado pela Baladeira.Lab, laboratório criativo com 17 anos de experiência em cenografia, ativações de marca e experiências imersivas, o CapiValley é o único do gênero no Brasil. O espaço funcionará no Manauara Shopping até 19 de outubro, acompanhando o horário de funcionamento do shopping.

“É uma oportunidade única para as crianças explorarem um ambiente lúdico e educativo, que une diversão, aventura e aprendizado. Além de proporcionar momentos inesquecíveis, o parque também permite que todos contribuam com a preservação de animais silvestres, tornando a visita ainda mais especial”, destacou a Gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

O CapiValley transforma o espaço do shopping em uma verdadeira floresta encantada, habitada por personagens originais como Capitu, Cacá, Patota, Sapoti e Noar. O parque combina aventura, sensorialidade e educação ambiental, proporcionando uma experiência inesquecível para toda a família.

Brincadeira com propósito

Entre os destaques estão a Capiloja, com produtos exclusivos; o Lago da Patota, o Observatório da Capitu e o Labirinto do Cacá. Além de divertir, o projeto também tem caráter solidário: parte da renda arrecadada será destinada à ONG CAPA, que atua na proteção de capivaras e outros animais silvestres.

“Estamos aplicando na prática um conceito que a Baladeira vem adotando em todos os projetos, a teoria da diversão, na qual todos aprendem muito mais quando se divertem. Trazer a experiência CapiValley para as famílias manauaras é a certeza de que vamos aprender e nos divertir muito na busca pela preservação do meio ambiente, além de valorizar a amizade e a família”, afirma Alex Façanha, sócio-diretor da Baladeira.Lab.

Benefício exclusivo

Os Clientes Estrela do Programa de Benefícios do Manauara Shopping também terão uma vantagem especial: além do tempo regular de permanência, ganham minutagem extra para aproveitar o parque. Quem é Cliente 1 Estrela recebe 10 minutos adicionais, Cliente 2 Estrelas garante 20 minutos extras e os Clientes 3 Estrelas podem se divertir por até 30 minutos a mais.

Para utilizar o benefício, basta resgatar dentro do aplicativo do Manauara Shopping e aproveitar.

O CapiValley estará disponível de 16 de setembro a 19 de outubro, no Manauara Shopping, Piso Castanheira (G6), com ingressos à venda no local.

