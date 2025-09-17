Prisão

Homem foi detido ao desembarcar no Aeroporto Eduardo Gomes e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Federal (PF) prendeu um foragido da Justiça de São Paulo na última segunda-feira (15/9), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O homem foi detido assim que desembarcou de um voo proveniente do Haiti.

Após a captura, o indivíduo foi encaminhado para os procedimentos de praxe e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Federal reforçou seu compromisso com a cooperação interinstitucional e o cumprimento de ordens judiciais, garantindo a segurança da sociedade e a efetividade da lei.

