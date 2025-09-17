conforto

Filmes “Super Wings” e “A Sogra Perfeita 2” serão exibidos com som reduzido e luz ambiente nos dias 20 e 27, em sessões adaptadas

Duas sessões de cinema inclusivas e adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) acontecem nos próximos sábados, dias 20 e 27 de setembro, em Manaus. Os filmes escolhidos são “Super Wings em Velocidade Máxima” e “A Sogra Perfeita 2”, exibidos em um ambiente sensorialmente controlado, especialmente pensado para proporcionar conforto e acolhimento ao público.

A iniciativa é da Cinépolis, e tem como objetivo incluir no universo do entretenimento pessoas com TEA e outras síndromes que envolvem hipersensibilidade sensorial.

Ambiente sensorialmente adaptado

Durante as Sessões Inclusivas Adaptadas, os filmes são exibidos com:

Som em volume reduzido

50% da iluminação da sala mantida acesa

Sem exibição de trailers ou propagandas

Livre circulação do público: é permitido entrar e sair da sala a qualquer momento

Essas adaptações visam garantir que o público se sinta confortável e seguro durante toda a exibição.

Programação das Sessões Inclusivas

📅 Sábado, 20 de setembro – 14h

Filme: Super Wings em Velocidade Máxima

Público-alvo: Infantojuvenil

Sinopse:

Na estreia cinematográfica da famosa série infantil, o avião Jett precisa deter um plano maluco criado por um empresário desesperado para capturar influenciadores digitais. Com a ajuda dos amigos da equipe Super Wings, ele embarca em mais uma missão para salvar o dia.

📅 Sábado, 27 de setembro – 14h

Filme: A Sogra Perfeita 2

Público-alvo: Adulto

Sinopse:

Após conquistar a casa própria, Neide se recusa a abrir mão da liberdade ao receber um pedido de casamento. Mas a chegada repentina de sua futura sogra portuguesa — com malas prontas para um casamento que só existe na imaginação — vira tudo de cabeça para baixo, criando um cenário hilário de confusão.

Objetivo é promover acolhimento e inclusão

A proposta das sessões é oferecer um ambiente acolhedor para que famílias e pessoas neuroatípicas possam curtir o cinema sem receios ou desconfortos. A iniciativa busca garantir o direito ao lazer, respeitando os limites e as necessidades sensoriais dos espectadores.

“A proposta das sessões adaptadas é promover o acolhimento das pessoas com TEA e outras síndromes, que muitas vezes deixam de frequentar esses espaços”, afirma Elizandra Xavier, coordenadora de Marketing do Millennium Shopping. “As sessões adaptadas unem lazer, diversão e inclusão, oferecendo momentos especiais em família ou entre amigos, em uma estrutura pensada para deixar o público confortável, garantindo tranquilidade e segurança para assistir aos filmes”, completa.

Ingressos

As sessões são abertas ao público em geral, e os ingressos podem ser adquiridos:

Diretamente na bilheteria da Cinépolis (piso G3 do Millennium Shopping)

(piso G3 do Millennium Shopping) Pelo site oficial: www.cinepolis.com.br

