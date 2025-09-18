Ajuda

Família busca recursos após golpe de falsa médica deixar criança com deficiência.

A esperança de ver o filho andar, prometida por uma falsa médica, transformou-se em uma desilusão amarga para Marline Melo. Agora, ela vende bombons nas ruas de Manaus em uma corrida contra o tempo para conseguir um carrinho adaptado para Otávio, seu filho, que possui paralisia cerebral e epilepsia.

Otávio foi uma das vítimas da falsa médica Sophia Almeida, presa em maio deste ano. A criminosa iludia famílias de crianças com cardiopatias e deficiências, prometendo cirurgias milagrosas e uma vida sem limitações. Para Otávio, a promessa era de que ele voltaria a andar – uma ilusão que custou tempo, dinheiro e, acima de tudo, a fé de uma mãe.

Hoje, a realidade de Marline é brutal. Sem emprego e sem moradia fixa, ela vive em uma residência cedida por conhecidos, mas o medo de não ter onde abrigar Otávio é constante.

“Atualmente eu estou morando em uma casa cedida e eu vivo com medo de cortarem a água, a luz. Eu não tenho com quem deixar o Otávio e levo ele comigo”, relata a mãe, que carrega o filho com ela para todos os lados.

A necessidade de um carrinho adaptado é urgente. Otávio, com movimentos limitados, atrofia e uma luxação no quadril, recebeu uma cadeira neste ano, mas o equipamento não atende às suas necessidades específicas. O carrinho ideal custa cerca de R$ 28 mil. Além disso, o menino precisa de um quarto adaptado com cama hospitalar e outros itens essenciais para sua condição.

Os bombons que Marline vende são doados por um projeto solidário. Cada venda é um passo na direção de proporcionar a Otávio o mínimo de conforto e dignidade que a falsa promessa lhe negou.

Como ajudar:

Para doações em dinheiro ou itens para venda, entre em contato com Marline Melo pelo telefone: (92) 99141-0524.

