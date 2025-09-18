Câmara Federal

Proposta acelera tramitação de anistia a condenados por atos golpistas.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (17) o pedido de urgência para um projeto que prevê anistia a condenados por envolvimento em atos golpistas. Com a aprovação, o projeto pula a análise nas comissões e poderá ser votado diretamente no plenário.

Dos oito deputados do Amazonas, cinco participaram da votação e nenhum votou contra. Três estavam ausentes, e um se absteve.

O que significa a urgência

Ao aprovar a urgência, a Câmara acelera a tramitação do projeto. Isso permite que os parlamentares votem o texto direto em plenário, sem passar pelas comissões.

No entanto, o texto final ainda não está definido. Para viabilizar a votação da urgência, os deputados usaram como base um projeto do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) — já pronto para votação. Isso não garante que o conteúdo original será mantido.

A urgência foi aprovada com 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Entre os parlamentares do Amazonas, ninguém votou contra.

Como votaram os deputados do Amazonas:

Adail Filho (Republicanos): a favor ✅

a favor ✅ Amom Mandel (Cidadania): ausente ❌

ausente ❌ Átila Lins (PSD): ausente ❌

ausente ❌ Capitão Alberto Neto (PL): a favor ✅

a favor ✅ Fausto Santos Jr. (União Brasil): a favor ✅

a favor ✅ Pauderney Avelino (União Brasil): absteve-se ⛔

absteve-se ⛔ Sidney Leite (PSD): ausente ❌

ausente ❌ Silas Câmara (Republicanos): a favor ✅

Bastidores da votação

Líderes da oposição articularam a votação junto ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que integra a Mesa Diretora da Câmara. Há semanas, a oposição pressionava para pautar o tema. Agora, com apoio de Motta, o presidente da Casa incluiu o pedido de urgência na pauta.

Na véspera, a Câmara já havia aprovado outra pauta polêmica: a PEC da Blindagem, que aumenta a proteção judicial de deputados e senadores, dificultando o andamento de processos contra eles.

O que diz o texto usado na urgência

O projeto apresentado por Crivella propõe o seguinte:

“Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e/ou eleitoral, ou as apoiaram, por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei.”

O texto não esclarece se a anistia incluirá o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ainda não há data para a votação final do projeto.

O deputado Hugo Motta defendeu o debate, afirmando que o país “precisa de pacificação”. Segundo ele:

“Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito.”

Governo vê risco

Interlocutores do governo minimizam a derrota na votação da urgência e apostam na aprovação de um texto mais brando. Mesmo assim, a estratégia preocupa a base aliada, que se mostra dividida sobre o tema.

Leia mais

PEC da Blindagem se estenderá a deputados estaduais