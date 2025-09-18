Prisão

A prisão foi efetuada em via pública.

Um homem de 34 anos foi preso, na quarta-feira (17), pelo crime de lesão corporal e ameaça contra a prima, de 31 anos. A prisão foi efetuada em via pública no município de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado Wellery Aleff, da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os policiais civis tomaram conhecimento do caso após a vítima comparecer à delegacia e informar ter sido agredida e ameaçada pelo autor.

“Em depoimento, a vítima contou que o homem é usuário de drogas e quando consome os entorpecentes vai até a sua casa para ameaçar a ela e aos filhos de morte, mas desta vez o autor também a agrediu com socos e arranhões”, relatou o delegado.

Ainda segundo o delegado, a versão foi confirmada por familiares que testemunharam o momento dos crimes. Diante disso, a equipe policial saiu em diligências e encontrou o autor em via pública, momento em que ele recebeu voz de prisão em flagrante

O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

