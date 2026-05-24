Repúdio

Assim que o torcedor foi identificado, policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom)

Um torcedor do Amazonas Futebol Clube foi preso na tarde deste domingo (24). O homem teria proferido ofensas de cunho racista ao jogador Douglas Skilo, do Ferroviária.

O caso aconteceu após o Amazonas abrir o placar, no primeiro tempo da partida válida pela série C do Campeonato Brasileiro. O árbitro do jogo, Marcel Philippe Santos Martins (SE), precisou paralisar a partida por mais de dez minutos.

Assim que o torcedor foi identificado, policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o encaminharam para uma viatura localizada no estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O homem ficará à disposição da Justiça.

Em nota, o Amazonas Futebol Clube repudiou o ocorrido. O clube também reafirmou o seu compromisso para combater o racismo.

“No momento em que o ocorrido foi reportado, o Amazonas colaborou ativamente na identificação do indivíduo envolvido, prestando todo o suporte necessário às autoridades competentes”, diz trecho da nota publicada pelo time.

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