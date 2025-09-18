Em flagrante

Vizinhos denunciaram agressão e polícia prendeu o suspeito em flagrante no bairro Coroado.

Uma denúncia feita por vizinhos evitou que mais um caso de violência contra a mulher tivesse consequências ainda mais graves na zona Leste de Manaus. Na noite de quarta-feira (17), um homem foi preso em flagrante depois de agredir brutalmente sua companheira na Rua dos Inocentes, bairro Coroado.

Imagens gravadas por moradores mostram o suspeito desferindo socos, puxando o cabelo da vítima e a atacando em via pública, cena que gerou revolta na comunidade. Testemunhas afirmaram que não era a primeira vez que a mulher sofria violência dentro de casa, mas desta vez ela conseguiu fugir e pedir ajuda.

A Polícia Militar chegou rapidamente ao local, após ser acionada, e encontrou o agressor ainda tentando resistir à prisão. Ele foi imobilizado e levado para a delegacia. A vítima, em estado de choque, recebeu atendimento imediato, incluindo suporte psicológico e orientação jurídica, antes de ser encaminhada à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

O caso foi registrado e o homem deve passar por audiência de custódia, que decidirá as medidas legais a serem adotadas.

