Parceria visa investimentos em tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento social na cidade.



A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), recebeu, nesta semana, uma comitiva do Banco Mundial interessada em conhecer as políticas públicas implementadas pela gestão municipal. O encontro teve como objetivo alinhar possibilidades de cooperação e viabilizar recursos para investimentos em diversas áreas da cidade.

No âmbito da Semtepi, as tratativas com o Banco Mundial estão direcionadas especialmente para a área da inovação, conforme descrito no plano Manaus Cidade Inteligente e Criativa apresentado à comitiva. A proposta é fortalecer iniciativas que promovam a transformação digital, o incentivo ao empreendedorismo e a geração de oportunidades a partir de soluções tecnológicas.

De acordo com o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, a parceria com o Banco Mundial poderá impulsionar programas estruturantes que integram inovação, sustentabilidade e desenvolvimento social, consolidando Manaus como referência em políticas públicas modernas e conectadas às demandas da população.

“Essa parceria com o Banco Mundial vem sendo construída com muito diálogo e alinhamento técnico. A reunião de hoje representa mais uma etapa importante desse processo, que busca consolidar investimentos estratégicos para Manaus. No âmbito da Semtepi, nosso foco é a inovação, porque acreditamos que é por meio dela que conseguiremos transformar a cidade, gerar oportunidades e melhorar a vida das pessoas”, destacou.

O titular da Semtepi destacou ainda que a visita da comitiva reforça a confiança internacional nas ações desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus e abre caminho para novas etapas de cooperação, que devem resultar em projetos de impacto direto na qualidade de vida da população.

Também participaram da reunião o controlador-geral do município, Alessandro Moreira, o presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), Arnaldo Grijó, o vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antônio Peixoto e o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa.

