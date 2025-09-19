Apreensão

Pescado foi destinado a instituições de caridade locais.

A Polícia Federal apreendeu cerca de 2,1 toneladas de pirarucu, espécie protegida, durante patrulhamento de rotina pelo Rio Solimões, na terça-feira (16). A ação ocorreu no município de Santo Antônio do Içá no interior do Amazonas, quando a equipe do Posto Avançado da PF abordou um flutuante próximo ao porto local e identificou a pesca ilegal.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o pescado foi destinado a instituições de caridade da região, seguindo as normativas ambientais e sociais vigentes.

A operação reforça o compromisso da Polícia Federal no combate a crimes ambientais na Amazônia, com foco na repressão à pesca predatória e na proteção de espécies ameaçadas.

