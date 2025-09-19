Operação

Investigação aponta desvio de mais de 30 encomendas e prejuízo financeiro à estatal.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), uma operação em Manaus que resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão e na aplicação de medida cautelar de afastamento contra um servidor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Início das investigações

As apurações começaram após comunicação formal dos Correios sobre extravios recorrentes de encomendas na unidade de distribuição. A análise de imagens de circuito interno de segurança identificou padrão de atuação irregular, indicando desvio de mercadorias postais de alto valor pelo servidor investigado.

Impacto e prejuízos

Os levantamentos preliminares apontam que mais de 30 encomendas foram desviadas, resultando em indenizações pagas a clientes e prejuízo financeiro significativo à estatal. As práticas ilícitas se estenderam por mais de um ano e meio, evidenciando reiteração delitiva e uso da função pública para obtenção de vantagem ilícita. Além do impacto financeiro, a conduta colocou em risco a integridade da cadeia de distribuição de mercadorias.

Medida cautelar

O afastamento do servidor, determinado pelo juízo competente, visa garantir a instrução processual e prevenir a reiteração de práticas ilícitas. A operação contou com o apoio da área de segurança corporativa dos Correios.

