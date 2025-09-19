Denúncia

Suspeito de 39 anos foi capturado em flagrante em Itapiranga, no interior do Amazonas

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (17) por estupro majorado contra uma adolescente de 17 anos. A jovem era babá do filho dele. A prisão foi realizada logo após o crime, em Itapiranga, no interior do Amazonas.

Denúncia da vítima

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, a adolescente procurou a delegacia, acompanhada do irmão, logo após o ocorrido para relatar o abuso. Ela contou que o crime aconteceu quando o homem entrou no quarto onde ela estava com a criança, de 3 anos, e cometeu o ato.

“A vítima informou que o abuso ocorreu quando o homem entrou no quarto onde ela estava com a criança. Ele se deitou sobre ela, forçando-a a tirar suas roupas. Mesmo com ela pedindo para parar, ele continuou com a ação. Após o ocorrido, ele pediu que ela fosse embora e disse a não contar nada a ninguém”, informou Aldiney Nogueira.

Confissão e prisão rápida

O delegado contou que a equipe de investigação seguiu para a casa do suspeito, que foi localizado e preso sem resistir. Na delegacia, ele foi autuado pelo crime. A vítima foi levada para exames médicos no hospital local, onde foram confirmados os sinais de abuso sexual.

“Durante o depoimento, o suspeito inicialmente negou a prática do crime, mas posteriormente admitiu ter mantido relação sexual com a vítima, alegando que, embora ela tenha dito não, acreditou que ela estivesse consentindo. A prontidão da vítima em buscar ajuda e a confiança em relatar o que ocorreu foram fundamentais para que o homem fosse preso”, explicou o delegado.

Aldiney Nogueira concluiu dizendo que vítimas de violência não devem se sentir culpadas ou intimidadas. Caso não se sintam confortáveis em ir à delegacia, podem denunciar anonimamente pelo número 180, um canal seguro e confidencial.

Procedimentos legais

O homem responderá por estupro majorado e segue à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

