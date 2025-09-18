Procurado

Denúncias podem ser feitas pelos números (92) 99517-0201, (92) 99393-7363, disque-denúncia da delegacia, ou pelo 181, da SSP-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está em busca do professor Silvio da Silva Matos, de 40 anos, procurado pelo crime de estupro de vulnerável de uma aluna de 12 anos, no município de Manacapuru. O crime foi praticado em 2023.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), as investigações começaram após a mãe da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia. Ela relatou que descobriu o crime quando a filha informou que o professor a assediava por meio de redes sociais, insistindo em manter contato e enviando conteúdos pornográficos.

“Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar os fatos, resultando na solicitação de prisão preventiva contra o suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário. O indivíduo foi afastado da escola que lecionava e atualmente está foragido”, informou a delegada.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita que informações sobre o paradeiro de Silvio da Silva Matos sejam repassadas pelos números (92) 99517-0201, (92) 99393-7363, disque-denúncia da unidade policial, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Leia mais:

Homem é procurado por agredir ex com capacete em Manaus