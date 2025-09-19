Tentativa de Homicídio

Suspeito encontrou mensagens comprometedores no celular da vítima e, tomado pela raiva, desferiu pelo menos cinco golpes de faca contra ele.

Erik Ramon de Oliveira Braga, 32 anos, esfaqueou seu namorado, Ítalo Marinho Carneiro, 34, na manhã desta sexta-feira (19), no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Testemunhas relataram que o crime aconteceu por volta das 5h30, durante uma discussão do casal. Erik encontrou mensagens comprometedores no celular de Ítalo e, tomado pela raiva, desferiu pelo menos cinco golpes de faca contra ele.

Socorristas atenderam Ítalo e o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul da cidade. Erik foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passou pelos procedimentos legais.

A mãe de Erik esteve na delegacia e disse que não sabia da orientação sexual do filho.

