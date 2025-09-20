Saúde

Unidades móveis levam exames de imagem gratuitos para regiões estratégicas da capital e do interior.

As Carretas da Saúde do Governo do Amazonas vão iniciar o atendimento à população em novos locais nesta semana. A Carreta de Tomografia atenderá a partir deste sábado (20), no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), no Hospital Regional José Mendes, localizado na rua Acácio Leite, nº 2395, bairro Iraci.

Já a Carreta de Mamografia e Ultrassonografia começará os atendimentos a partir do próximo sábado (27/09), por meio das ações do Governo Presente. A unidade móvel ficará instalada até o dia 3 de outubro no estacionamento do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

No estacionamento do CETI Elisa Bessa Freire serão oferecidos cerca de 660 exames de imagem, com distribuição diária de 60 senhas para ultrassonografia e 50 para mamografia. O atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h, voltados para adultos com encaminhamento médico.

Além da mamografia, serão realizados exames de ultrassonografia de abdômen total, abdômen superior, tireoide, mama, próstata via abdominal, aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica.

Já a Carreta de Tomografia, que atenderá no município de Itacoatiara, funcionará 24 horas por dia e atuará como apoio à unidade hospitalar local. Serão realizados exames voltados às regiões do tórax e abdômen. A unidade móvel permanecerá no local até o dia 24 de outubro.

Conforme explica a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, o deslocamento das carretas é essencial para ampliar o acesso da população a exames especializados em diferentes regiões. “Com essa estratégia, conseguimos abranger uma área maior de atendimento, aproximando os serviços da comunidade e evitando longos deslocamentos. Além disso, garantimos mais agilidade no diagnóstico, reduzimos filas de espera e fortalecemos a rede de saúde tanto na capital quanto no interior”, destacou a secretária.

Balanço

Implantadas em 2023, as Carretas da Saúde já contabilizam mais de 86 mil atendimentos em todo o estado. Além de atender bairros da capital, os serviços também contemplaram os municípios de Cacau Pirêra, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins e Silves, ampliando o acesso da população a exames de imagem.

