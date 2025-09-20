Aleam

Parlamentar vai detalhar proposta técnica de pavimentação sustentável em evento na Aleam

Após realizar expedições na BR-319, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) vai apresentar, na próxima terça-feira (23), às 8h30, no auditório Cônego Azevedo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), um estudo sobre a revitalização sustentável da rodovia. O trabalho foi publicado na revista científica Gestão e Conhecimento.

Estudo técnico sobre a BR-319

Com 21 páginas, o estudo descreve os principais problemas enfrentados na BR-319 e propõe soluções para a revitalização da rodovia federal, com base em análises técnicas de especialistas da área.

Defensor da BR-319, João Luiz destacou que o conteúdo do artigo foi construído a partir da escuta ativa da população que vive no entorno da estrada ou que trafega por ela há décadas, uma contribuição considerada essencial para a elaboração do estudo.

“Precisamos estar unidos para exigir a pavimentação da rodovia federal e libertar o Amazonas do isolamento. A pavimentação da BR-319 é para o progresso do nosso Estado, não para passeio”, afirmou o parlamentar.

Para o evento na Aleam, o parlamentar convidou profissionais que participaram das expedições para debater alternativas de pavimentação que não comprometam a floresta amazônica.

Fotos: Marcelo Rabelo

Importância da BR-319

Conhecida como Rodovia Álvaro Maia, a BR-319 é uma estrada federal que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), com aproximadamente 885 quilômetros de extensão. Trata-se da única ligação terrestre entre o Amazonas e o restante do país.

A rodovia tem importância estratégica para a integração nacional, ao facilitar o transporte de pessoas e cargas entre a Região Norte e outras partes do Brasil. No entanto, sua pavimentação e manutenção são temas recorrentes de debate, especialmente pelos possíveis impactos ambientais na região amazônica.

Serviço

O quê: Apresentação da proposta técnica de revitalização da BR-319

Apresentação da proposta técnica de revitalização da BR-319 Onde: Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), avenida Mário Ypiranga, 3950, Parque 10 de Novembro

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), avenida Mário Ypiranga, 3950, Parque 10 de Novembro Quando: Terça-feira, 23 de setembro

Terça-feira, 23 de setembro Horário: 8h30

