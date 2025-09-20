Após realizar expedições na BR-319, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) vai apresentar, na próxima terça-feira (23), às 8h30, no auditório Cônego Azevedo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), um estudo sobre a revitalização sustentável da rodovia. O trabalho foi publicado na revista científica Gestão e Conhecimento.
Estudo técnico sobre a BR-319
Com 21 páginas, o estudo descreve os principais problemas enfrentados na BR-319 e propõe soluções para a revitalização da rodovia federal, com base em análises técnicas de especialistas da área.
Defensor da BR-319, João Luiz destacou que o conteúdo do artigo foi construído a partir da escuta ativa da população que vive no entorno da estrada ou que trafega por ela há décadas, uma contribuição considerada essencial para a elaboração do estudo.
“Precisamos estar unidos para exigir a pavimentação da rodovia federal e libertar o Amazonas do isolamento. A pavimentação da BR-319 é para o progresso do nosso Estado, não para passeio”, afirmou o parlamentar.
Para o evento na Aleam, o parlamentar convidou profissionais que participaram das expedições para debater alternativas de pavimentação que não comprometam a floresta amazônica.
Importância da BR-319
Conhecida como Rodovia Álvaro Maia, a BR-319 é uma estrada federal que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), com aproximadamente 885 quilômetros de extensão. Trata-se da única ligação terrestre entre o Amazonas e o restante do país.
A rodovia tem importância estratégica para a integração nacional, ao facilitar o transporte de pessoas e cargas entre a Região Norte e outras partes do Brasil. No entanto, sua pavimentação e manutenção são temas recorrentes de debate, especialmente pelos possíveis impactos ambientais na região amazônica.
Serviço
- O quê: Apresentação da proposta técnica de revitalização da BR-319
- Onde: Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), avenida Mário Ypiranga, 3950, Parque 10 de Novembro
- Quando: Terça-feira, 23 de setembro
- Horário: 8h30
