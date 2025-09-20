Muticom

Encontro nacional vai discutir o papel da comunicação nos desafios climáticos e sociais de 25 a 28 de setembro

A Comunicação expressa o modo de ser do humano. Somos seres de relação, poderíamos dizer somos comunicação! É próprio do humano comunicar-se. “Comunicação e Ecologia Integral: transformação e sustentabilidade justa Ecologia Integral e a Casa Comum”, será o tema do 14º Muticom – Mutirão Brasileiro de Comunicação, que acontecerá em Manaus de 25 a 28 de setembro corrente.

A emergência climática está a exigir debate, reflexão, discussão, diálogo, e a comunicação possibilita esse espaço para que sempre mais a sociedade perceba, acorde para essa realidade que atinge a todos. A realidade ambiental diz respeito ao social, econômico, cultural e espiritual no cuidado com a Casa Comum. A Casa Comum onde tudo está interligado, relacionado!

Todos são chamados a cuidar do Comum, o pertencente a todos. Pertencentes a todos porque nós pertencemos e participamos nos relacionamos com todos os seres. Uma relação tão própria e especial que Francisco de Assis cantava a irmandade: “irmãos sol”, “irmã água”… Mas essa relação de cuidado e cultivo, vai se deteriorando, para não dizer, rompendo. A comunicação pode ajudar a despertação para a responsabilidade do cuidado da Casa Comum, para a Ecologia Integral.

O Muticom deseja ser como um marco na busca por soluções urgentes e eficazes para os desafios climáticos que se impõem ao nosso tempo. Por isso, vai promover a formação, o diálogo, o intercâmbio de experiências entre os participantes. Discutirá o papel da comunicação na Igreja e na sociedade. Os participantes participarão de painéis, mesas redondas, oficinas, workshops, atividades culturais e exposições.

O Mutirão Brasileiro de Comunicação é um evento da Igreja Católica no Brasil que busca reunir comunicadores, agentes de pastoral da comunicação, estudantes e professores de comunicação, para debater temas que dizem respeito à comunicação e sociedade, à comunicação e Igreja.

É um evento promovido e organizado pela Comissão Episcopal para a Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e ocorre a cada dois anos em diferentes regiões do país. O 13º aconteceu em João Pessoa, PB, e, na próxima semana a Arquidiocese de Manaus que acolhe o 14º Muticom.

Os participantes sejam bem-vindos e nossa gratidão aos organizadores, apoiadores e patrocinadores, que tornam possível a realização do 14º Muticom.

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, Arcebispo de Manaus





