O prefeito de Manaus, David Almeida, divulgou neste sábado (20), em suas redes sociais, que recebeu em seu celular o alerta de teste da Defesa Civil Nacional, transmitido às 14h26. A mensagem, enviada em parceria com a Defesa Civil Municipal, chegou de forma simultânea a todos os aparelhos celulares compatíveis com tecnologia 4G e 5G na capital.
A iniciativa faz parte da implementação do novo sistema de comunicação de riscos climáticos, que tem como objetivo reforçar a segurança da população em situações de desastres naturais.
Como funciona o sistema Defesa Civil Alerta
A ferramenta, chamada Defesa Civil Alerta (DCA), utiliza a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS), que permite o envio de mensagens em tempo real para a população em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio.
Os alertas aparecem em destaque na tela do celular e têm como finalidade avisar sobre possíveis mudanças no clima e eventos extremos, como:
- Chuvas intensas
- Alagamentos
- Deslizamentos
Para o prefeito David Almeida, a novidade é um marco na prevenção de desastres.
“Essa é a nova ferramenta que vamos utilizar para avisar a população sobre possíveis mudanças climáticas e eventos futuros. Com isso, vamos ajudar a salvar vidas e manter todos bem informados”, afirmou David Almeida.
O sistema começou a ser disponibilizado no Norte do país neste mês, em parceria entre o governo federal, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Defesa Civil Nacional e as operadoras de telefonia móvel.
Orientações à população
A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil Municipal, reforça que os cidadãos devem:
Seguir as orientações de segurança repassadas pelos órgãos competentes
Ficar atentos às mensagens oficiais
