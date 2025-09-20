segurança

Ferramenta envia mensagens em tempo real sobre riscos climáticos e busca salvar vidas na capital

O prefeito de Manaus, David Almeida, divulgou neste sábado (20), em suas redes sociais, que recebeu em seu celular o alerta de teste da Defesa Civil Nacional, transmitido às 14h26. A mensagem, enviada em parceria com a Defesa Civil Municipal, chegou de forma simultânea a todos os aparelhos celulares compatíveis com tecnologia 4G e 5G na capital.

A iniciativa faz parte da implementação do novo sistema de comunicação de riscos climáticos, que tem como objetivo reforçar a segurança da população em situações de desastres naturais.

Como funciona o sistema Defesa Civil Alerta

A ferramenta, chamada Defesa Civil Alerta (DCA), utiliza a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS), que permite o envio de mensagens em tempo real para a população em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio.

Os alertas aparecem em destaque na tela do celular e têm como finalidade avisar sobre possíveis mudanças no clima e eventos extremos, como:

Chuvas intensas

Alagamentos

Deslizamentos

Para o prefeito David Almeida, a novidade é um marco na prevenção de desastres.

“Essa é a nova ferramenta que vamos utilizar para avisar a população sobre possíveis mudanças climáticas e eventos futuros. Com isso, vamos ajudar a salvar vidas e manter todos bem informados”, afirmou David Almeida.

O sistema começou a ser disponibilizado no Norte do país neste mês, em parceria entre o governo federal, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Defesa Civil Nacional e as operadoras de telefonia móvel.

Orientações à população

A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil Municipal, reforça que os cidadãos devem:

Seguir as orientações de segurança repassadas pelos órgãos competentes

Ficar atentos às mensagens oficiais

Leia mais: Festival Olhar do Norte 2025 encerra com premiação no Teatro Amazonas