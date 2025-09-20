Saúde digital

Governador anunciou investimento de R$ 5 milhões no Hospital Silvério Tundis e ampliou atendimento digital no município

O governador Wilson Lima assinou neste sábado (20) a ordem de serviço para reforma e adequação do Hospital Silvério Tundis, em Urucurituba, a 208 quilômetros de Manaus. O investimento de R$ 5 milhões contempla melhorias estruturais, implantação de salas humanizadas e adequações para ampliar o atendimento de saúde.

Telessala Saúde AM Digital

Na mesma ocasião, Wilson Lima inaugurou uma Telessala do programa Saúde AM Digital, tornando Urucurituba o 35º município do Amazonas a contar com estruturas fixas do projeto.

“Nós demos a ordem de serviço para a reforma do hospital aqui do município, que era um desejo antigo do povo que agora está saindo do papel. Nós estamos também inaugurando uma sala de telediagnóstico em que nós entregamos em até 10 minutos o laudo de um eletrocardiograma. Esses são gestos importantes de que, nesse governo, ninguém fica para trás”, afirmou o governador.

O ato contou com a presença dos deputados federais Adail Filho e Silas Câmara, dos deputados estaduais Cabo Maciel e Alessandra Campêlo, do prefeito Leôncio Tundis e da secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

As obras no Hospital Silvério Tundis abrangem recepção, enfermarias, implantação de ambientes humanizados e a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A execução será feita pela UGPE, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Atendimentos digitais

A nova sala de Telessaúde foi instalada no Centro de Atendimento Especializado Eulires Oliveira Dias. O programa garante consultas em 17 especialidades médicas, suporte de telediagnóstico e já soma 91 salas implantadas em 35 municípios.

A unidade conta com sistema de videoconferência, internet de alta velocidade, prontuário eletrônico integrado e equipamentos modernos como aparelho de eletrocardiograma. Hoje, exames podem ter laudos entregues em até 10 minutos.

Desde abril, quando foi implementado, o Saúde AM Digital reduziu o tempo médio de espera por consultas de 100 para 19 dias. Na psicologia pediátrica, a oferta de atendimentos cresceu 429%, enquanto na nutrição geral a fila caiu 88% e, na ortopedia, o tempo de espera reduziu em 97%.

Moradora de Urucurituba, a assistente administrativa Maria Claudete Matos de Ramos, de 61 anos, celebrou a novidade. “Eu tinha que viajar, eu sempre tinha que ir para Manaus, agora não precisa. Assim como eu, já facilitou bastante. Isso agora vai ajudar bastante, principalmente o pessoal que mora no interior”, disse.

Foto: Divulgação

Distribuição de hipoclorito

No mesmo dia, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) distribuiu 54 caixas de hipoclorito de sódio a 2,5%, somando 2,7 mil frascos, para reforçar a qualidade da água destinada ao consumo humano em Urucurituba.

