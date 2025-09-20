Compensa

Moradores registraram o fogo em vídeos e fotos; não houve feridos

Uma residência foi totalmente destruída por um incêndio na tarde deste sábado (20), na rua do Areal, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Apesar da gravidade das chamas, não há registro de feridos até o momento.

Moradores registraram o incêndio

Imagens gravadas por moradores e curiosos circularam em grupos de notícias e redes sociais. Nos vídeos, é possível ouvir gritos de desespero, possivelmente de familiares ou dos proprietários da casa consumida pelo fogo.

As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Vídeo:

Leia mais: Ruivinha de Marte lança single ‘Te Amo, Te Amo, Te Amo’ com clipe