Campanhas

Campanhas de mobilização, ampliação de horários e gestão de estoques visam garantir bolsas de sangue na rede pública e privada

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) adotam novas estratégias para ampliar a captação de doadores e garantir o estoque de sangue e hemocomponentes para a rede pública e privada.

As ações incluem campanhas de incentivo voltadas para servidores da SES-AM, melhoria na gestão dos estoques hospitalares e expansão dos horários de coleta no Hemoam, incluindo dias alternativos como os domingos.

Estoques em baixa e planejamento estratégico

Nas últimas semanas, o Hemoam registrou queda nos estoques, exigindo ações coordenadas para ampliar a doação. Durante reunião na sexta-feira (19/09), a secretária de Saúde do Amazonas, Nayara Maksoud, destacou a importância do planejamento:

“Estamos trabalhando com um planejamento específico para períodos de baixa nos estoques, mas também com um plano contínuo de ação. Isso inclui comunicação interna com a rede de saúde, mobilização da população e reorganização dos processos de regulação do sangue nas unidades de média e alta complexidade. Nosso objetivo é garantir qualidade e segurança no atendimento aos pacientes em todo o estado”, afirmou.

Entre os fatores que aumentam a demanda estão intensificação de cirurgias do mutirão Opera + Amazonas, maior eficiência dos hospitais que mudaram a gestão e o início previsto de transplante de fígado no Hospital Delphina Aziz.

Redimensionamento de recursos humanos

A secretária anunciou também o redimensionamento do quadro de pessoal do Hemoam, garantindo maior eficiência nas coletas e no gerenciamento do estoque.

Uma das iniciativas é a campanha Hospital Solidário, que reconhece unidades hospitalares e servidores que se destacarem na mobilização de doadores.

Durante períodos de baixa de estoque, a atuação da unidade móvel de coleta “Vampirão” será intensificada em locais como o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz e setores da indústria e comércio.

Gestão de estoques e nota técnica

A Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) vai elaborar uma nota técnica para padronizar a distribuição de sangue para cirurgias na rede pública e privada, melhorando a gestão dos hemocomponentes.

Segundo a diretora clínica do Hemoam, Cinthia Xerez:

“É essencial investir na fidelização dos doadores e na conscientização da população sobre a importância da doação de sangue, que é um ato seguro, sem riscos para o doador. Mais do que campanhas pontuais, precisamos consolidar uma cultura de doação regular e contínua.”