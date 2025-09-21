buscas

Acidente envolveu lancha e moto aquática na comunidade Tumbira

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) localizou, na tarde deste domingo (21), os corpos da mulher e do bebê desaparecidos após a colisão entre uma lancha e uma moto aquática próximo ao município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, na região da comunidade Tumbira.

O acidente envolveu o empresário e ex-vereador Robson Tiradentes, irmão do jornalista Ronaldo Tiradentes.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Fluvial (Deflu), está realizando diligências no local para apurar as circunstâncias do acidente. As buscas seguem em andamento, enquanto a Marinha instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para esclarecer as causas.

A Capitania dos Portos informou que está verificando se a moto aquática Lady Kiê, nome da esposa do jornalista Ronaldo Tiradentes, possuia registro na Capitania dos Portos para trafegar. Em imagens analisadas, não aparece a numeração obrigatória, considerada a “identidade” da embarcação.

Nota da família Tiradentes

Em uma publicação nas redes sociais, Ronaldo Tiradentes, irmão do empresário e ex-vereador Robson Tiradente, declarou o empresário não recebeu ajuda do ribeirinho que conduzia o bote. Ele sofreu um corte no rosto e uma fratura dentária, sendo encaminhado à rede estadual de saúde para atendimento especializado.

Confira o texto na integra:

“Caros amigos, meu irmão Robson Tiradentes sofreu um acidente de jet ski por volta das 22 horas de ontem. A fatalidade, infelizmente, foi precedida de vários acontecimentos.

Por volta das 14h30, Robson, a mulher e uma filha seguiam do Tarumã em direção à Praia do Iluminado. Nas proximidades do Açutuba, o jet ski apresentou um problema mecânico. Robson, a mulher e a filha foram resgatados por um bote conduzido por amigos, que ajudaram no conserto da motonáutica.

Prosseguindo viagem para o Iluminado, Robson e o comandante do bote que foi lhe prestar socorro erraram o caminho e entraram no Lago Acajatuba. Era começo da noite de ontem. Neste momento, uma outra pane interrompeu a viagem. Desta vez, foi o bote que conduzia a mulher e a filha do meu irmão.

Já à noite, Robson saiu em busca de um mecânico para consertar o bote. Ao retornar ao mesmo local, o bote não estava mais ali, porque, à deriva, foi deslocado pela correnteza e pelo vento. Com a ajuda de um morador do Lago Acajatuba, Robson saiu procurando pelo bote desaparecido, momento em que chocou-se com uma canoa sem iluminação.

Num primeiro momento, tomamos conhecimento que o dono da canoa envolvida no acidente teria fugido sem prestar socorro ao meu irmão e ao morador da área que ajudava nas buscas do bote desaparecido. Mesmo bastante feridos, mas de coletes salva-vidas, os dois conseguiram nadar até a margem do lago, onde foram socorridos.

Somente agora de manhã, tomamos conhecimento que o bote envolvido no acidente transportava outras pessoas. A família espera que uma perícia possa ajudar a esclarecer os fatos, até agora muito confusos. Meu irmão Robson sofreu fraturas no rosto e na bacia e será operado agora à tarde”, publicou o jornalista em suas redes sociais.

Contexto do acidente

O acidente ocorreu na noite de sábado (20), por volta das 22h, quando o jet ski teria colidido contra um bote em que estavam um homem, uma mulher e um bebê.

Segundo relatos de moradores, um dos homens, a mulher e a criança ficaram desaparecidos após o impacto. O outro homem, de 61 anos, o empresário e ex-vereador Robson Tiradentes, foi resgatado com ferimentos e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus.

Neste domingo (21), quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuaram nas buscas pelas vítimas.

VÍDEO:

Leia mais: Manifestação em Manaus protesta contra PEC da Blindagem e anistia