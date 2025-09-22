Registro

Vídeo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (22)

Um homem, que ainda não foi identificado, foi flagrado tentando estuprar uma jovem em um beco localizado no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, durante a manhã desta segunda-feira (22).

Nas imagens é possível ver uma criança e uma jovem passando pelo beco, quando a jovem acaba ficando para trás. Na sequência, um homem trajando camisa regata e short azul se aproxima e expõe o órgão genital, imprensando a jovem na parede, impedindo que ela peça ajuda.

A garota consegue fugir do local e o suspeito sai correndo, na sequência. Segundo postagens nas redes sociais, o suspeito já foi “decretado” por uma facção criminosa.

VÍDEO: Homem é flagrando importunando jovem em beco no Nova Vitória pic.twitter.com/2QudxLzuYU — Portal Em Tempo (@portalemtempo) September 22, 2025

