MERCADO

Objetivo é ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e fortalecer as políticas de inclusão.

Amanhã (23), a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), por meio do Sine Amazonas, realiza, o Feirão de Empregabilidade PCD. A iniciativa é voltada exclusivamente para pessoas com deficiência. e faz parte da programação da Ação de Cidadania e Feirão de Empregabilidade, que acontece até sexta-feira (26), das 8h às 12h, na sede da Setemp, em Manaus.

De acordo com a Setemp, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), todas as vagas oferecidas nesta data serão 100% destinadas ao público PCD. O objetivo é ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e fortalecer as políticas de inclusão.

O secretário executivo da Setemp, Henry Vieira, destacou a importância da ação. “Este feirão é mais do que uma oportunidade de emprego, é um espaço de valorização da diversidade. Queremos garantir que as pessoas com deficiência tenham condições reais de inserção no mundo do trabalho, com dignidade e respeito”, afirmou o secretário executivo da Setemp.

A diretora do Sine Amazonas, Samantha Chíxaro, ressaltou que a programação foi pensada para atender de forma especializada o público. “Além do encaminhamento para vagas exclusivas, teremos atendimentos direcionados, palestras temáticas sobre inclusão e acessibilidade, além da parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), que vai oferecer suporte direto durante o feirão”, explicou a diretora do Sine Amazonas.

O evento pretende reunir empresas contratantes, profissionais e instituições parceiras para fomentar a contratação inclusiva, em consonância com a legislação de cotas e os programas de incentivo à diversidade no ambiente de trabalho.

Atendimento

Durante a Ação de Cidadania e Feirão de Empregabilidade da Setemp, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) vai disponibilizar uma série de atendimentos especializados para o público PcD. Entre os serviços oferecidos estão a orientação e solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) e outros.