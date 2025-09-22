polêmica

Influenciadora acusa Virginia Fonseca de falta de respeito e educação após entrevista sobre Neymar

Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar, usou as redes sociais para criticar a influenciadora Virginia Fonseca, após ela voltar a mencionar uma polêmica envolvendo o jogador durante uma entrevista recente.

A influenciadora reagiu a um vídeo publicado no Instagram com trechos da entrevista de Virginia, em que ela comenta sobre uma mensagem enviada a Neymar. Bruna rebateu diretamente:

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas — ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo'”, escreveu Biancardi.

“Ela já demonstrou não ter postura e educação”

Bruna também afirmou que a situação não foi pontual e que Virginia já havia demonstrado falta de respeito anteriormente:

“Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, continuou.

Pedido para que o nome não seja mais citado

A influenciadora finalizou o comentário pedindo que seu nome e o de sua família deixem de ser mencionados por Virginia e por quem participou da situação:

“Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?! Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”, concluiu.

Entrevista sobre o Neymar

A fala da influenciadora veio após entrevista ao jornalista Leo Dias. Virginia explicou que havia recebido uma mensagem da assessoria de Neymar pedindo uma resposta sobre sua participação no evento. Ao voltar de uma festa, decidiu retornar o contato diretamente com o craque, mas não imaginava a repercussão do ato.

“Sem noção, liguei para ele de madrugada para falar sobre o leilão. Logo depois, a Bruna mandou mensagem pedindo que eu ligasse para o celular dela. Foi aí que percebi que tinha vacilado”, contou a influenciadora, que disse ter pedido desculpas ao casal e ressaltou que o episódio foi resolvido no dia seguinte.

“Eu sempre tive esse costume de falar ou mandar mensagem de madrugada, mas reconheço que é um erro, porque tem gente que realmente não gosta. Dessa vez, aprendi e pedi desculpa, mesmo”, garantiu Virginia.

Em agosto, Virginia já havia se pronunciado sobre sem afirmar que a ligação teria sido para o jogador do Santos. Questionada sobre conversas de trabalho fora de horários convencionais, brincou: “Sempre fiz [ligações de madrugada, mas peço desculpas se não gostou, mas faz parte”, disse ao portal Leo Dias.

(*) Com informações da CNN Brasil

