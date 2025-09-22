Prisão

Prisão é a quinta do grupo criminoso que sequestrou e extorquiu R$ 700 mil de empresário de 74 anos em Manaus.

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (22) acusado de participar do sequestro de um empresário de 74 anos, do ramo odontológico, que resultou em uma extorsão de R$ 700 mil. O crime ocorreu no dia 10 de setembro, na rua Gabriel Gonçalves, bairro Aleixo, zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, esta é a quinta prisão relacionada ao caso. O grupo criminoso é especializado em sequestros e contou com a participação do filho adotivo da vítima, que teria planejado a ação devido a dívidas com drogas. Ele repassou aos comparsas informações sobre o trajeto do empresário, facilitando o sequestro.

Prisões anteriores e apresentação voluntária

O filho da vítima e outros três suspeitos foram presos entre os dias 11 e 15 de setembro. Já o homem preso nesta segunda-feira se apresentou à delegacia acompanhado de advogado, após ter a imagem divulgada pela polícia. No ato, foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Procurados pela polícia

Ainda estão sendo procurados José Rodrigues de Souza Júnior, 34 anos, e Normando Alves da Silva Neto, 33 anos, apontados como integrantes diretos do sequestro. Segundo a PC-AM, ambos são considerados de alta periculosidade e possuem antecedentes por diversos crimes.

A polícia reforçou a divulgação das imagens dos foragidos e pede apoio da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números (92) 9118-9177, 197, WhatsApp (92) 3667-7575, e-mail [email protected] ou pelo 181 da SSP-AM.

Acusações contra o preso

O homem de 27 anos responderá por extorsão mediante sequestro, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

