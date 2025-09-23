Registro

Suspeito confessou o crime e alegou que agiu por se sentir "humilhado" pela vítima

O dono de um bar, Miguel Soares de Souza, de 65 anos, foi morto a facadas por Erivelton Costa Chagas, de 37, na tarde de segunda-feira (22), no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. Segundo informações preliminares, o crime foi motivado pela recusa da vítima em vender fiado ao suspeito.

Segundo testemunhas, o desentendimento entre as duas partes já vinha ocorrendo há algum tempo. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o suspeito aguardando o momento para atacar a vítima, que ainda tenta se defender das agressões.

O idoso ficou teve ferimentos graves e acabou morrendo ainda no local. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e prendeu o suspeito em flagrante. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Aos policiais, o suspeito confessou o crime e alegou que agiu por se sentir “humilhado” pela vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

