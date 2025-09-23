Investigação

Investigações começaram em fevereiro de 2021, após a apreensão de 458 kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA)

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (23), Alexandre Constantino Furtado, presidente da escola de samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Ele é o principal alvo da Operação Vila do Conde, que investiga crimes de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação mobilizou 160 policiais federais, além de 20 auditores e analistas da Receita Federal. A operação contou com apoio da Polícia Militar de São Paulo e da Receita Federal.

A sede da escola de samba, em São Paulo, foi um dos alvos de busca e apreensão. Até o momento, a defesa de Alexandre não se manifestou.

Mandados e apreensões

A 4ª Vara Federal de Belém expediu 22 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão, que foram cumpridos nos estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores que somam até R$ 291,5 milhões.

Início das investigações

As investigações começaram em fevereiro de 2021, após a apreensão de 458 kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA). A droga estava escondida em uma carga de quartzo com destino à Holanda.

De acordo com a PF, o grupo investigado mantinha uma estrutura logística para enviar cocaína à Europa e utilizava empresas fictícias para lavar o dinheiro do tráfico. Os lucros ilícitos eram investidos em restaurantes e outros negócios formais. Um dos investigados seria um contador, responsável por ocultar os bens dos líderes da organização criminosa.

A operação faz parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), formada pela PF, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Veja a nota da Império de Casa Verde na íntegra:

“A Império de Casa Verde informa que tomou conhecimento da operação deflagrada nesta manhã pela FICCO-SP. O corpo jurídico da agremiação está acompanhando o desenrolar dos fatos, mas até o presente momento não há elementos concretos para qualquer declaração adicional, visto que ainda não se confirmou oficialmente o teor completo da ação ou eventuais envolvidos. Reafirmamos o compromisso da Império de Casa Verde com o respeito às instituições e à legalidade. Manteremos transparência junto ao público assim que houver dados verificáveis”, diz o texto.

(*) Com informações do SBT News

