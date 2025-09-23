Comitiva

Senadores Plínio Valério e Damares Alves visitam Humaitá e Manicoré para apurar denúncias de violações de direitos humanos pela PF

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) fará uma visita técnica aos municípios de Humaitá e Manicoré, regiões atingidas pela operação da Polícia Federal (PF). O requerimento foi apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) e recebeu apoio da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), presidente do colegiado. A comitiva sairá de Manaus na próxima quinta-feira (25) e permanecerá até sexta-feira (26).

A visita tem como objetivo averiguar possíveis excessos da PF durante a “Operação Boiúna”, de combate ao garimpo ilegal. Durante a ação, 71 dragas foram destruídas por ordem da Justiça Federal do Amazonas, sendo explodidas às margens do Rio Madeira.

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal em Humaitá (Foto: Divulgação/PF)

“Os ataques, além de acarrear graves prejuízos materiais, configuraram séria violação da dignidade e da segurança da população ribeirinha, bem como dos direitos humanos das pessoas atingidas pela operação. A ação também provocou danos ambientais significativos, já que milhares de litros de combustível foram despejados no Rio Madeira”, afirmou o senador Plínio Valério.

Impactos sobre a população

A senadora Damares Alves destacou as imagens de crianças em pânico durante as explosões das dragas e questionou a conduta dos policiais federais:

“Nesse exato momento estava acontecendo uma festa religiosa na cidade. A Polícia Federal não poderia ter realizado as explosões mais distante da área urbana? Foi um verdadeiro pânico. Sabemos que o garimpo ilegal precisa ser combatido, mas faltou tato, delicadeza e cuidado com as crianças da cidade”, declarou a senadora.

Além da visita da CDH, Plínio Valério apresentou requerimentos em outras comissões do Senado: na Comissão de Infraestrutura, solicitando explicações ao Ministério da Justiça, e na Comissão de Meio Ambiente, para investigar a poluição dos rios e do ar causada pela operação.

