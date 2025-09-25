Procurado

Denúncias podem ser feitas pelos números 197 da PC-AM ou 181 SSP-AM.

Um homem não identificado é procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por roubo a um mercadinho em Itapiranga, a 227 km de Manaus. Ele levou dinheiro em espécie e aparelhos celulares dos funcionários do estabelecimento.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito entrou no mercadinho e, sob grave ameaça, fez os funcionários de reféns, roubando pertences pessoais e o dinheiro do caixa.

“Nossa equipe já está em diligências e pedimos a colaboração da população por meio de denúncias para localizar o infrator. O sigilo da identidade do denunciante será garantido”, afirmou o delegado.

Como colaborar com a Polícia

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números:

197 (Polícia Civil do Amazonas)

(Polícia Civil do Amazonas) 181 (SSP-AM)