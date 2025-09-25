Um homem não identificado é procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por roubo a um mercadinho em Itapiranga, a 227 km de Manaus. Ele levou dinheiro em espécie e aparelhos celulares dos funcionários do estabelecimento.
Segundo o delegado Aldiney Nogueira, da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o suspeito entrou no mercadinho e, sob grave ameaça, fez os funcionários de reféns, roubando pertences pessoais e o dinheiro do caixa.
“Nossa equipe já está em diligências e pedimos a colaboração da população por meio de denúncias para localizar o infrator. O sigilo da identidade do denunciante será garantido”, afirmou o delegado.
Como colaborar com a Polícia
A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números:
- 197 (Polícia Civil do Amazonas)
- 181 (SSP-AM)
“A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, reforçou o delegado.
Leia mais: