Ilumina+ Amazonas é uma marca do compromisso do Governo do Estado com a sustentabilidade e com o futuro

O Governo do Amazonas tem demonstrado, de forma concreta, que é possível conciliar desenvolvimento, qualidade de vida e preservação ambiental. O Programa Ilumina+ Amazonas, lançado há dois anos, é um dos maiores exemplos dessa transformação em curso.

Com a substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio, mais poluentes, por modernas luminárias de LED nos municípios do interior do estado, estamos promovendo uma revolução silenciosa e com impactos significativos ao meio ambiente.

A meta estabelecida pelo governador Wilson Lima está prestes a ser cumprida: chegar até a COP 30, em novembro deste ano, como o primeiro estado do país a alcançar o feito de ter a iluminação pública do interior 100% em LED. Uma transformação que se traduz em luz de qualidade, eficiência energética, sustentabilidade e uma enorme contribuição do estado à redução da emissão de gás carbônico na atmosfera.

O programa, que foi implantado pelo governador em 2022, já contabiliza mais de 110,9 mil pontos de LED instalados em 58 dos 61 municípios do interior, além de ter alcançado mais 244 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. O trabalho é desenvolvido pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), pastas que tenha a honra de conduzir.

Os benefícios dessa iniciativa são múltiplos e já são sentidos pela população. No aspecto ambiental, cada luminária de LED instalada representa menos consumo e, consequentemente, menor necessidade de geração de energia a partir de fontes poluentes. Isso significa, também, menos carbono lançado no ar, uma estratégia totalmente em sintonia com os compromissos internacionais de combate às mudanças climáticas. Alinhada, também, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

No aspecto social, o Ilumina+ Amazonas oferece ruas mais seguras, praças iluminadas e comunidades que voltam a ocupar os espaços públicos com mais tranquilidade. A boa iluminação transforma a rotina das cidades, fortalece o comércio local e cria ambientes propícios para o lazer e a convivência comunitária.

No aspecto econômico, a substituição por LED gera economia de até 60% no consumo de energia elétrica. Esse recurso economizado pelos municípios pode ser reinvestido em novas melhorias, ampliando os benefícios diretos para a população.

O Ilumina+ Amazonas é uma marca do compromisso do Governo do Estado com a sustentabilidade e com o futuro. Chegar à COP 30 com todos os municípios do interior iluminados por LED é uma contribuição simbólica e prática do Amazonas para o mundo, reafirmando o papel da nossa região como protagonista na agenda climática global.

O Amazonas mostra, mais uma vez, que está na vanguarda das soluções sustentáveis. Estamos iluminando cidades, reduzindo emissões e mostrando que a Amazônia é parte essencial da resposta às mudanças climáticas.

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE

