Rumos políticos

Conferência da Assembleia de Deus em Manaus reúne lideranças políticas do Amazonas e define rumos eleitorais da igreja

A 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas (Colpadam) acontece em Manaus nesta sexta-feira (26) e sábado (27) e reúne nomes da direita e da base governista, como o governador do Amazonas, Wilson Lima (União), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM).

Também confirmaram presença os deputados estaduais Silas Câmara (Republicanos) e Comandante Dan Câmara (Podemos), além dos vereadores Luis Mitoso (MDB) e Joelson Silva (Avante). O evento é realizado pela Igreja Assembleia de Deus do Amazonas (Ieadam) e, neste ano, traz como tema “Trabalhando e Orando por uma Amazônia Melhor”.

Participantes do evento (Foto: Colpadam/Divulgação)

Ausência de Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como pré-candidato à Presidência da República em 2026, era esperado para participar da conferência no sábado. No entanto, a assessoria de Silas Câmara informou que Freitas não virá mais à capital amazonense.

Nos bastidores políticos, comenta-se a aproximação entre Tarcísio e Wilson, alinhamento que também se conecta à relação de ambos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale destacar que a participação de Wilson Lima no ato em defesa da anistia, realizado na Avenida Paulista, ocorreu a convite de Tarcísio.

Presenças aguardadas

Apesar de não terem confirmado oficialmente, é esperada a presença da senadora Damares Alves (Republicanos) e do senador Plínio Valério (PSDB-AM). Ambos cumprem agenda, nesta quinta-feira (25), nos municípios de Manicoré e Humaitá, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, que apura possíveis violações durante a Operação Boiúna, da Polícia Federal, destinada a destruir balsas e dragas de garimpo ilegal no rio Madeira.

Rumos políticos da Assembleia de Deus

A Colpadam é o principal evento do chamado projeto político da Assembleia de Deus e, tradicionalmente, indica os rumos e alianças que a igreja seguirá nas eleições subsequentes.

Evento da Assembleia de Deus reúne parlamentares do Amazonas (Foto: Colpadam/Divulgação)

Todos os políticos presentes já receberam, em pleitos anteriores, o apoio dos evangélicos ligados à Assembleia. Também participam do evento os presidentes das convenções da Assembleia no Amazonas, pastor Jônatas Câmara, e do Pará, Samuel Câmara, líder da chamada igreja-mãe, a primeira fundada no início do século passado na Região Norte.

