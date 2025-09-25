Prisão

Suspeito atingiu uma mulher, que sofreu múltiplas lesões.

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal de trânsito, na quarta-feira (24/09), no município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). A prisão foi realizada por policiais civis da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

De acordo com a delegada Renata Viana, o suspeito conduzia uma motocicleta quando, ao tentar estacionar, perdeu o equilíbrio e atingiu uma mulher de 30 anos, que também pilotava uma moto. O crime ocorreu por volta das 18h.

Vítima ficou com múltiplas lesões

A vítima recebeu atendimento médico e compareceu à delegacia apresentando ferimentos graves, inclusive unhas arrancadas. Ela relatou que o motociclista estava visivelmente embriagado.

Após diligências, o homem foi localizado no bairro Centro, por volta das 20h. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas um exame clínico confirmou o estado de embriaguez. A vítima passou por novos atendimentos e exame de corpo de delito, que constatou múltiplas lesões.

Investigação aponta consumo de álcool desde cedo

Segundo a delegada, imagens de câmeras de segurança mostraram que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica desde a manhã do dia do crime, o que reforça o elevado nível de embriaguez.

O homem possui outras passagens pela polícia por lesão corporal, crimes ambientais, execução fiscal e dano. Ele responderá pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal no trânsito, será apresentado em audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

