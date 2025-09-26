Denúncia

Suspeito de 36 anos foi autuado em flagrante em Nhamundá por furto majorado e maus-tratos a animal com resultado morte

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na última quarta-feira (24), em Nhamundá, interior do Amazonas. Ele foi autuado por furto majorado e maus-tratos a animal doméstico com resultado morte, após furtar um cachorro de uma residência e causar sua morte.

Denúncia partiu do Centro de Proteção Animal

Segundo o delegado Elton Vieira, o caso chegou ao conhecimento da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) por meio do Centro de Proteção Animal do município, que acionou a equipe policial para averiguar a denúncia.

“Com base nas informações colhidas, nos deslocamos até o local indicado e constatamos a presença do cão já sem vida. O indivíduo foi localizado e preso em flagrante”, informou o delegado.

Suspeito já tem antecedentes por furto

A autoridade policial também destacou que o homem já responde a diversos processos por furto. Após a prisão, ele foi encaminhado para audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

