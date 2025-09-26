Acidente

Perseguição após briga de trânsito terminou com a morte de Vera Lúcia, de 72 anos, na zona norte.

Um vídeo divulgado em aplicativos de mensagem registrou a perseguição que terminou com a morte da idosa Vera Lúcia, de 72 anos, na tarde desta quinta-feira (25), na rua Padre João Ribeiro, no conjunto Canaranas, zona norte de Manaus.

As imagens mostram um veículo vermelho trafegando em alta velocidade antes de atingir a idosa. O motorista perseguia um motociclista após um desentendimento no trânsito.

Acidente

Testemunhas contaram que o acidente aconteceu quando o carro, em alta velocidade, perseguiu a motocicleta por causa de um retrovisor quebrado. Durante uma manobra, o motorista da Saveiro atropelou a idosa, que morreu no local.

A polícia não divulgou a identidade dos envolvidos. O motorista responsável pelo atropelamento foi levado à delegacia, fez o teste de alcoolemia e prestou depoimento. O motociclista, que estava sendo perseguido, ficou ferido, recebeu atendimento no local e foi levado a um hospital.

Testemunhas disseram ainda que algumas pessoas tentaram agredir o motorista, mas ele se abrigou em uma loja próxima até a chegada da polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da idosa.

Leia mais

Idosa de 72 anos morre atropelada por carro em Manaus