Semulsp reforça ações preventivas contra transbordamentos e lixo durante o inverno amazônico.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) intensifica as ações de limpeza de igarapés em diferentes pontos da capital. O trabalho, de caráter preventivo, é uma medida para enfrentar a chegada do inverno amazônico e as chuvas frequentes que já marcaram o mês de setembro.

As frentes de serviço estão mobilizadas, de forma simultânea, no igarapé do Franco, no bairro Compensa, e em dois igarapés do bairro Alvorada. Nesta sexta-feira, 26/9, as equipes abriram uma nova frente de trabalho no igarapé do Nova Esperança, na zona Oeste.

Além da limpeza dos igarapés, a Semulsp também realizou a manutenção e retirada de resíduos das lixeiras flutuantes instaladas no igarapé do Acarau e na marina do David, reforçando o controle sobre o descarte irregular de lixo em áreas de grande fluxo de embarcações.

Segundo o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, a atuação preventiva é indispensável para reduzir riscos de transbordamento e minimizar os impactos das chuvas nas áreas mais vulneráveis.

“Esse é um trabalho contínuo, que ganha reforço agora, porque sabemos que a chegada do inverno amazônico exige maior cuidado. Nossa meta é manter os igarapés limpos e evitar que o lixo prejudique o escoamento das águas”, destacou.

